В Ростовской области задержали сержанта украинского спецназа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен — РИА Новости. Оперативники задержали на территории Ростовской области жителя Мариуполя, который, по их данным, служил сержантом в отряде спецназа одного из украинских военизированных националистических объединений, сообщает УФСБ России по региону.
По информации ведомства, мужчина добровольно вступил в состав одного из украинских военизированных националистических объединений, чтобы улучшить свое материальное положение, а также по идеологическим соображениям. Проходил службу в звании сержанта в отряде специального назначения на территории села Урзуф недалеко от Мариуполя.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205.4 УК РФ “Участие в террористическом сообществе”. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.