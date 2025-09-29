В Калининграде мужчина сломал ногу приятелю во время пьяной драки

По данным следствия, инцидент произошел во время совместного распития спиртных напитков. Между 36-летним потерпевшим и его 39-летним знакомым из города Озерска возникла ссора, которая переросла в физическое противостояние. В результате злоумышленник нанес телесные повреждения, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.