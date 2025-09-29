Ричмонд
В Калининграде мужчина сломал ногу приятелю во время пьяной драки

В Калининграде возбуждено уголовное дело после конфликта между двумя знакомыми, который закончился тяжким телесным повреждением.

Как сообщили в правоохранительных органах, 36-летний житель города обратился в полицию с заявлением о том, что его знакомый во время драки сломал ему ногу.

По данным следствия, инцидент произошел во время совместного распития спиртных напитков. Между 36-летним потерпевшим и его 39-летним знакомым из города Озерска возникла ссора, которая переросла в физическое противостояние. В результате злоумышленник нанес телесные повреждения, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Следователем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.