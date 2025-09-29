Получившему поддержку от Кадырова подростку дали почти два года за хулиганство

Рамзан Кадыров 4 декабря 2024 года заявил, что делом Муслима занимаются чеченские депутаты, правозащитники, сенаторы и лично он сам. «Его они не посадят, ничего с ним не сделают», — уточнил господин Кадыров. В контексте критики Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина Рамзан Кадыров добавил, что «в креслах сидят» люди, занимающиеся беспределом, добавив, что «Всевышний обязательно их накажет». В январе 2025 года уголовное дело вернули для повторного рассмотрения в прокуратуру.