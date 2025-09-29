Получившему поддержку от Кадырова подростку дали почти два года за хулиганство

Гособвинение просило назначить ему два года. Участвовавший в процессе уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев просил назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы. «Юный возраст время ошибок и поиска собственного пути. Каждый из этих ребят — прежде всего ребенок, который еще способен меняться», — отметил омбудсмен.
Уголовное дело было возбуждено 18 октября 2023 года по статье о хулиганстве группой лиц по предварительному сговору. По данным СКР, Муслим и еще четверо подростков выбирали жертв среди прохожих и провоцировали конфликты. Telegram-канал СКР опубликовал видео, на которых обвиняемый дерется с человеком под подбадривающие крики остальных.
Рамзан Кадыров 4 декабря 2024 года заявил, что делом Муслима занимаются чеченские депутаты, правозащитники, сенаторы и лично он сам. «Его они не посадят, ничего с ним не сделают», — уточнил господин Кадыров. В контексте критики Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина Рамзан Кадыров добавил, что «в креслах сидят» люди, занимающиеся беспределом, добавив, что «Всевышний обязательно их накажет». В январе 2025 года уголовное дело вернули для повторного рассмотрения в прокуратуру.