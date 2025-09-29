Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области собака откусила ухо 3-летнему мальчику

В Челябинской области собака откусила ухо 3-летнему мальчику.

Источник: 1obl.ru

В Челябинской области суд вынес приговор 36-летней местной жительнице по делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как передает «Первое областное», инцидент произошел летом 2024 года в поселке Кременкуль Сосновского района.

По данным следствия, американский стаффордширский терьер выбежал с частной территории и напал на ребенка, игравшего неподалеку. В результате мальчику ампутировали часть ушной раковины, также на его голове остались рубцы.

В ходе расследования женщина добровольно возместила ущерб. С учетом позиции гособвинителя суд назначил ей наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.