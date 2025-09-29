В Челябинской области собака откусила ухо 3-летнему мальчику.

В Челябинской области суд вынес приговор 36-летней местной жительнице по делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как передает «Первое областное», инцидент произошел летом 2024 года в поселке Кременкуль Сосновского района.
По данным следствия, американский стаффордширский терьер выбежал с частной территории и напал на ребенка, игравшего неподалеку. В результате мальчику ампутировали часть ушной раковины, также на его голове остались рубцы.
В ходе расследования женщина добровольно возместила ущерб. С учетом позиции гособвинителя суд назначил ей наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.