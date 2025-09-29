Ричмонд
В Екатеринбурге в столкновении пассажирских автобусов пострадали 12 человек

ДТП случилось на улице Селькоровская днем 29 сентября.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух пассажирских автобусов, которое случилось днем 29 сентября на улице Селькоровская. По данным региональной ГИБДД, водитель одного из автобусов не выдержал безопасную дистанцию, допустив столкновение.

«По оперативной информации, в результате ДТП 12 человек в настоящее время осматриваются бригадами скорой медицинской помощи. Им оказывается необходимая помощь. Точный характер полученных травм уточняется», — сообщили в Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают экипажи ДПС, спасатели и медики.