В Екатеринбурге в столкновении пассажирских автобусов пострадали 12 человек

В Екатеринбурге автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух пассажирских автобусов, которое случилось днем 29 сентября на улице Селькоровская. По данным региональной ГИБДД, водитель одного из автобусов не выдержал безопасную дистанцию, допустив столкновение.