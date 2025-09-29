Ричмонд
В Донецке Ростовской области вовремя потушили дачный дом

Дачный дом в Донецке потушили после замыкания электрической распределительной коробки.

Источник: Комсомольская правда

В Донецке Ростовской области бдительность хозяина дачи помогла вовремя предотвратить более серьезный пожар. Об этом рассказали в донском управлении МЧС.

Инцидент произошел 27 сентября на улице Кочубея. Предварительно, в электрической распределительной коробке, расположенной внутри дома над окном, произошло замыкание. Первым начало гореть сено, которое использовалось в качестве утеплителя.

Хозяин вовремя заметил дым и вызвал помощь. Благодаря этому основные строительные конструкции не пострадали. Огонь на четырех квадратных метрах потушили пять сотрудников МЧС, они использовали две автоцистерны.

Напомним, всего за прошедшую неделю в регионе потушили более 100 различных пожаров.

