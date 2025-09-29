В Донецке Ростовской области вовремя потушили дачный дом

В Донецке Ростовской области бдительность хозяина дачи помогла вовремя предотвратить более серьезный пожар. Об этом рассказали в донском управлении МЧС.
Инцидент произошел 27 сентября на улице Кочубея. Предварительно, в электрической распределительной коробке, расположенной внутри дома над окном, произошло замыкание. Первым начало гореть сено, которое использовалось в качестве утеплителя.
Хозяин вовремя заметил дым и вызвал помощь. Благодаря этому основные строительные конструкции не пострадали. Огонь на четырех квадратных метрах потушили пять сотрудников МЧС, они использовали две автоцистерны.
Напомним, всего за прошедшую неделю в регионе потушили более 100 различных пожаров.
