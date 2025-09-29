Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В салоне было пятеро детей: полиция рассказала подробности ДТП со школьным автобусом под Неманом

Сотрудники ГАИ продолжают работу на месте аварии.

Источник: ГАИ Калининградской области

В школьном автобусе, который врезался в дерево в Неманском районе, было пятеро детей. Об этом сообщает ГАИ Калининградской области.

ДТП произошло утром в понедельник, 29 сентября, около дома № 1 на Лесной улице одноимённого посёлка. За рулём жёлтого ПАЗа сидел водитель 1973 года рождения. Пострадали двое школьников, 9-летнюю девочку доставили в больницу. Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.

В Неманском районе школьный автобус съехал на обочину и врезался в дерево рано утром в понедельник, 29 сентября. Следком организовал доследственную проверку по статье 238 УК РФ.