В салоне было пятеро детей: полиция рассказала подробности ДТП со школьным автобусом под Неманом

В школьном автобусе, который врезался в дерево в Неманском районе, было пятеро детей. Об этом сообщает ГАИ Калининградской области.
ДТП произошло утром в понедельник, 29 сентября, около дома № 1 на Лесной улице одноимённого посёлка. За рулём жёлтого ПАЗа сидел водитель 1973 года рождения. Пострадали двое школьников, 9-летнюю девочку доставили в больницу. Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.
В Неманском районе школьный автобус съехал на обочину и врезался в дерево рано утром в понедельник, 29 сентября. Следком организовал доследственную проверку по статье 238 УК РФ.