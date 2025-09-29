В Первоуральске автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе

В Первоуральске 29 сентября произошло ДТП с участием велосипедиста. Инцидент случился около 9:30 утра на улице Береговой. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля Isuzu наехал на 42-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не слезая с велосипеда.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.
— 43-летний водитель имеет стаж вождения 23 года. За последний год он привлекался к административной ответственности один раз. На момент аварии мужчина был трезв, — уточнили в ГАИ.
Автоинспекторы проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства случившегося. ГАИ напоминает, что велосипедисты обязаны спешиваться при переходе проезжей части, а водителям следует проявлять внимательность при приближении к пешеходным переходам.