Somali Guardian: в Сомали террористы захватили вертолет ООН

По предварительным данным, в руках у боевиков оказались экипаж и груз.
Пока не известны регистрационный номер вертолета, число людей на борту и характер груза.
По предварительным данным, вертолет совершал рейс из Беледуэйне (область Хиран) в Висил (область Мудуг).
Официальных подтверждений инцидента не обнародовано.
Портал отмечает, что в январе 2024 года арендованный ООН самолет совершил жесткую посадку примерно в том же районе, что и теперь вертолет. С тех пор ничего не известно о судьбе экипажа.