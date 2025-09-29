Ричмонд
Somali Guardian: в Сомали террористы захватили вертолет ООН

ХАРАРЕ, 29 сентября. /ТАСС/. Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» захватили в Сомали арендованный ООН вертолет, когда он совершил экстренную посадку, сообщает портал Somali Guardian со ссылкой на радио Kulmiye. По его информации, вертолет приземлился из-за технической неисправности в Хиндере — контролируемом террористами районе центральной области Галгадуд.

Источник: Reuters

По предварительным данным, в руках у боевиков оказались экипаж и груз.

Пока не известны регистрационный номер вертолета, число людей на борту и характер груза.

По предварительным данным, вертолет совершал рейс из Беледуэйне (область Хиран) в Висил (область Мудуг).

Официальных подтверждений инцидента не обнародовано.

Портал отмечает, что в январе 2024 года арендованный ООН самолет совершил жесткую посадку примерно в том же районе, что и теперь вертолет. С тех пор ничего не известно о судьбе экипажа.

