В Башкирии в жутком ДТП погибли мать с 5-летним ребенком

«К сожалению, сегодня, не приходя в сознание, скончался один ребенок. Ему было пять лет. Трое пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом. Вчера санитарная авиация доставила его в Республиканскую детскую клиническую больницу. Он продолжает лечение в отделении детской хирургии», — проинформировал министр.