В Башкирии в жутком ДТП погибли мать с 5-летним ребенком

Вечером 26 сентября в Туймазинском районе произошло страшное ДТП. Во время столкновения автомобилей один человек погиб на месте, пострадало еще пятеро. Среди них — четверо детей. Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, пациентов доставили в Туймазинскую районную больницу.
«К сожалению, сегодня, не приходя в сознание, скончался один ребенок. Ему было пять лет. Трое пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом. Вчера санитарная авиация доставила его в Республиканскую детскую клиническую больницу. Он продолжает лечение в отделении детской хирургии», — проинформировал министр.
Как выяснил «Башинформ», предварительно, семья с четырьмя детьми ехала со стороны Межгорья на «Ладе Ларгусе». Автомобиль столкнулся со встречным Geely Monjaro. В аварии пассажирка «Ларгуса» погибла на месте, остальных госпитализировали. 5-летнему ребенку потребовалась экстренная операция, но, к сожалению, спасти его не удалось.