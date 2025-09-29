Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Sun: в Британии за 12 месяцев ошибочно выпустили рекордное число заключенных

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Великобритании по ошибке выпустили из тюрем рекордное число заключенных в период с марта 2024-го по март 2025 года. Об этом в воскресенье сообщила британская газета The Sun.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

По ее информации, за год по ошибке выпустили на свободу 262 человека. Это на 128% больше, чем в период между 2023 и 2024 годами. Некоторых заключенных ошибочно отпустили по программе досрочного освобождения, других — из-за бюрократических неточностей. После опубликованной статистики Министерство юстиции заявило о создании специальной комиссии для исправления ситуации.

В августе газета The Daily Mail сообщала, что около 26,5 тыс. заключенных были выпущены на свободу досрочно с сентября 2024 по март 2025 года, чтобы разгрузить пенитенциарную систему Великобритании.