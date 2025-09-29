The Sun: в Британии за 12 месяцев ошибочно выпустили рекордное число заключенных

По ее информации, за год по ошибке выпустили на свободу 262 человека. Это на 128% больше, чем в период между 2023 и 2024 годами. Некоторых заключенных ошибочно отпустили по программе досрочного освобождения, других — из-за бюрократических неточностей. После опубликованной статистики Министерство юстиции заявило о создании специальной комиссии для исправления ситуации.
В августе газета The Daily Mail сообщала, что около 26,5 тыс. заключенных были выпущены на свободу досрочно с сентября 2024 по март 2025 года, чтобы разгрузить пенитенциарную систему Великобритании.