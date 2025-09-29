Калининградец финансировал терроризм и получил за это 9 лет

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Мужчина получил 9 лет лишения свободы. Из них первые 3 года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие — в исправительной колонии строгого режима.