Калининградец финансировал терроризм и получил за это 9 лет

В Калининграде 36-летнего местного жителя осудили за финансирование терроризма. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник, 29 сентября.
«В декабре 2022 года подсудимый, придерживающийся радикальных взглядов, решил предоставить личные денежные средства для финансирования международной террористической организации. Для этого он осуществил банковские переводы на карту, используемую участниками организации, признанной террористической и запрещённой на территории РФ», — говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Мужчина получил 9 лет лишения свободы. Из них первые 3 года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие — в исправительной колонии строгого режима.
Калининградского экс-чиновника обвинили в переводах средств на поддержку ВСУ. Бывшему госслужащему грозит до 15 лет лишения свободы. УФСБ России ранее пресекло деятельность ещё одного калининградского спонсора ВСУ. Мужчина переводил деньги из-за границы.