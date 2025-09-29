Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградец финансировал терроризм и получил за это 9 лет

3 года мужчина проведёт в тюрьме, 6 — в колонии.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде 36-летнего местного жителя осудили за финансирование терроризма. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник, 29 сентября.

«В декабре 2022 года подсудимый, придерживающийся радикальных взглядов, решил предоставить личные денежные средства для финансирования международной террористической организации. Для этого он осуществил банковские переводы на карту, используемую участниками организации, признанной террористической и запрещённой на территории РФ», — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Мужчина получил 9 лет лишения свободы. Из них первые 3 года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие — в исправительной колонии строгого режима.

Калининградского экс-чиновника обвинили в переводах средств на поддержку ВСУ. Бывшему госслужащему грозит до 15 лет лишения свободы. УФСБ России ранее пресекло деятельность ещё одного калининградского спонсора ВСУ. Мужчина переводил деньги из-за границы.