Экс-следователь МВД в Краснодаре отправится в колонию за мошенничество

По материалам дела, в августе 2023 года осужденный Чернов предложил одному из руководителей ЖСК «Западный город», проходившему по делу о хищении средств дольщиков, содействие в смягчении наказания. Он утверждал, что способен передать взятку судье Прикубанского райсуда Краснодара за назначение наказания, не связанного с лишением свободы. Девелопер передал следователю 4,5 млн руб., после чего тот сообщил о необходимости дополнительно заплатить 15 млн руб. судьям краевого суда. В декабре 2023 года фигурант Чернов был задержан при получении средств сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.