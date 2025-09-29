Ричмонд
Экс-следователь МВД в Краснодаре отправится в колонию за мошенничество

Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил без изменений приговор бывшему следователю городского управления МВД Артуру Чернову, осужденному на три с половиной года лишения свободы за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает «Ъ».

По материалам дела, в августе 2023 года осужденный Чернов предложил одному из руководителей ЖСК «Западный город», проходившему по делу о хищении средств дольщиков, содействие в смягчении наказания. Он утверждал, что способен передать взятку судье Прикубанского райсуда Краснодара за назначение наказания, не связанного с лишением свободы. Девелопер передал следователю 4,5 млн руб., после чего тот сообщил о необходимости дополнительно заплатить 15 млн руб. судьям краевого суда. В декабре 2023 года фигурант Чернов был задержан при получении средств сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

В марте 2025 года Советский райсуд Краснодара назначил ему условное наказание, учитывая признание вины и наличие троих несовершеннолетних детей. Однако в июне краевой суд заменил его на три с половиной года колонии общего режима. Кассационная инстанция сочла этот приговор законным.