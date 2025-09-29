В Омске подземный переход у СибАДИ снова затопило горячей водой

В Омске снова затопило подземный переход возле СибАДИ. По фото очевидцев в паблике «Инцидент Омск», уровень воды там достигал примерно полуметра, из-за чего движение для пешеходов закрыли.
В мэрии сообщили, что в переход второй раз за последние дни попала горячая вода из-за повреждения теплосетей. Сейчас специалисты городского учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» занимаются откачкой воды.
На месте установлены мотопомпы, работы будут продолжаться до полного устранения последствий аварии.