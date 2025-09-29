Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске подземный переход у СибАДИ снова затопило горячей водой

Это уже второй подобный инцидент за последние дни.

Источник: пресс-служба мэрии Омска

В Омске снова затопило подземный переход возле СибАДИ. По фото очевидцев в паблике «Инцидент Омск», уровень воды там достигал примерно полуметра, из-за чего движение для пешеходов закрыли.

В мэрии сообщили, что в переход второй раз за последние дни попала горячая вода из-за повреждения теплосетей. Сейчас специалисты городского учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» занимаются откачкой воды.

На месте установлены мотопомпы, работы будут продолжаться до полного устранения последствий аварии.