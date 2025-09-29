Воронежцы стали получать фейковые письма от имени судебных приставов

В ведомстве пояснили, что на электронную почту россиян направляются письма с поддельного адреса mail@fssp[.]buzz. В сообщении якобы говорится о наличии задолженности, однако на самом деле письмо содержит вредоносный вирус. Переход по ссылкам, указанным в письме, может привести к утечке персональных данных и — как следствие — потере денег.