Воронежцы стали получать фейковые письма от имени судебных приставов

Управление Федеральной службы судебных приставов сообщило о новом виде мошенничества, которое осуществляется путем рассылки фейковых писем. Мошенники действуют по всей России, в том числе и в Воронежской области.

Источник: John/CC0

В ведомстве пояснили, что на электронную почту россиян направляются письма с поддельного адреса mail@fssp[.]buzz. В сообщении якобы говорится о наличии задолженности, однако на самом деле письмо содержит вредоносный вирус. Переход по ссылкам, указанным в письме, может привести к утечке персональных данных и — как следствие — потере денег.

«ФССП России информирует, что не осуществляет массовую рассылку электронных писем гражданам и представителям организаций», — подчеркнули в управлении.

Воронежцам также напомнили, что достоверная информация о наличии задолженности доступна на официальном сайте ФССП России, а также на портале Госуслуг.