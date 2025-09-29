В Омске вода второй раз залила подземный переход у СибАДИ

В Омске в понедельник, 29 сентября, горячей водой залило подземный переход у СибАДИ. Произошло это уже второй раз за последние несколько дней.
Пресс-служба мэрии Омска уже сообщила о том, что проблему устраняют сотрудники бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», они завершают откачку воды из перехода:
«На месте установлены несколько мотопомп, работы будут продолжаться до полного устранения последствий».
В мэрии отметили, что причина затопления — повреждение на теплосетях «одной из ресурсоснабжающих организаций».
Инцидент произошел на территории САО, его главой является Сергей Финашин.
Ранее мы писали, что этот же переход заливало также горячей водой два года назад, в конце августа.