Пермского хакера судят за налоговое преступление

Как сообщает Properm.ru, он обвиняется в неисполнении обязанностей налогового агента (ч. 1 ст. 199.1 УК РФ). По версии гособвинения, преступление господин Зайцев совершил когда возглавлял ООО «Гет-Нэт». В конце года компания задолжала в бюджет 28 млн руб., летом 2024 года задолженность составляла свыше 23 млн руб. Зная, что у компании есть задолженность, Артем Зайцев предложил контрагентам перечислять деньги на счет ООО «Козинейшн». В итоге была создана ситуация, когда предназначавшиеся «Гет-Нэт» деньги выводились на другую компанию.