Смерть после операции: глава СКР лично проверит дело о гибели пациентки копейской больницы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти пациентки после операции в больнице Копейска Челябинской области. Родственники погибшей считают, что женщина скончалась из-за несвоевременного оказания медпомощи. Об этом сообщает информационный центр СКР.
Супруг погибшей в своем обращении указал, что его жену в марте доставили в больницу с жалобами, но не провели полноценного обследования. Операцию выполнили с задержкой, после чего пациентка впала в кому и через месяц умерла.
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Константин Правосудов представит доклад о ходе расследования. Центральный аппарат ведомства держит исполнение поручения на особом контроле.