В Прикамье мужчину осудят за двойное убийство 25-летней давности

Сообщник был осужден еще в 2000 году, а главному обвиняемому удалось скрыться. Он жил по поддельным документам, которые уничтожил после убийства. Позже, уже под настоящим именем, он был осужден за другое преступление в Кемеровской области. Установить его причастность к убийству помогли нательные знаки и информация о его детях-близнецах.