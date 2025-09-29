Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье мужчину осудят за двойное убийство 25-летней давности

Обвиняемый признал вину.

В Прикамье завершено расследование уголовного дела о двойном убийстве, совершенном еще в 2000 году. 57-летнего мужчину обвиняют в убийстве двух человек.

Дело было приостановлено на 25 лет, но совместными усилиями следователей и оперативников удалось собрать доказательства против подозреваемого. Мужчину задержали при поддержке Росгвардии, и под давлением неопровержимых улик он признал свою вину.

— Следствие установило, что в марте 2000 года на территории свинофермы он избил двух мужчин, заподозрив их в краже. От полученных травм потерпевшие скончались. Перед этим обвиняемый вместе с сообщником удерживал жертв в овощной яме, запугивая сторожевыми собаками, а затем сбросил тела в воду для сокрытия следов преступления, — сообщили в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

Сообщник был осужден еще в 2000 году, а главному обвиняемому удалось скрыться. Он жил по поддельным документам, которые уничтожил после убийства. Позже, уже под настоящим именем, он был осужден за другое преступление в Кемеровской области. Установить его причастность к убийству помогли нательные знаки и информация о его детях-близнецах.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей, а уголовное дело направлено в суд. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.