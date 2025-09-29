Ричмонд
У станции метро «Гостиный Двор» автобус наехал на пожилого мужчину

У станции метро «Гостиный Двор» автобус наехал на пожилого мужчину — пострадавший в тяжёлом состоянии, проводится проверка.

Источник: Аргументы и факты

Сегодня утром, около 8 часов, у станции метро «Гостиный Двор» произошёл серьёзный инцидент с участием общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель автобуса допустил наезд на пожилого мужчину. По предварительным данным, пешеход оказался под задними колёсами транспортного средства случайно.

По информации «Петербургского дневника», мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, проводится проверка, которая должна установить детали и причины аварии.