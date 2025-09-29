В Екатеринбурге скончался арестант из СИЗО-1

В СИЗО-1 Екатеринбурга умер арестант. По данным источника «КП-Екатеринбург», обвиняемый И. был найден мертвым 24 сентября. Его личные вещи до сих пор не выдали матери.
— Приходила мать арестанта и кричала: «У меня сын умер! Верните вещи!». Но ей ничего не выдали, — отметил собеседник «КП-Екатеринбург».
В свердловском управлении ФСИН сообщили, что арестант умер в больнице. — Обвиняемый по статье 228 скончался в областной больнице региона. Смерть не носит криминального характера, связана с имеющимися заболеваниями, — сообщили в ведомстве.
Напомним, что 1 сентября из СИЗО-1 сбежали террористы Иван Корюков* и Александр Черепанов*.
В октябре 2024 года Центральный окружной военный суд признал их виновными по статье ст. 30 ч. 3 ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ «Приготовление к террористическому акту». Ивана* приговорили к 9 годам 6 месяцам заключения, Александра* — к 7 годам колонии строгого режима.
Черепанова* задержали 8 сентября, а его подельника — через неделю. Отрабатывается версия, что зэки сбежали при помощи проволоки.
По данным «КП-Екатеринбург», пропажу Корюкова* и Черепанова* заметили лишь в 10:20 утра. На поиски беглецов бросили все возможные силы. К розыску подключали Госавтоинспекцию и конвойную службу полиции.
После скандала в изоляторе сменился начальник. Подполковник Алексей Киселев ушел в отставку, а его место занял заместитель по охране Андрей Квон.