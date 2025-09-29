Жителя Красноярского края приговорили к 20 годам за госизмену

По данным суда, Юрий Сологуб, являясь приверженцем идеологии украинского военизированного объединения «Легион “Свобода России”, вышел на связь с его представителем и изъявил желание выполнять задания. После этого мужчина получил листовки, призывающие к вступлению в “Легион”, распечатал их и расклеил в общественных местах в Красноярске. Фотоотчёт о проделанной работе он отправил куратору.