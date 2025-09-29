Жителя Красноярского края приговорили к 20 годам за госизмену

КРАСНОЯРСК, 29 сен — РИА Новости. Жителя Красноярского края, расклеивавшего листовки с призывом вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию «Легион “Свобода России”*, приговорили к 20 годам лишения свободы за госизмену, сообщает второй Восточный военный суд.
По данным суда, Юрий Сологуб, являясь приверженцем идеологии украинского военизированного объединения «Легион “Свобода России”, вышел на связь с его представителем и изъявил желание выполнять задания. После этого мужчина получил листовки, призывающие к вступлению в “Легион”, распечатал их и расклеил в общественных местах в Красноярске. Фотоотчёт о проделанной работе он отправил куратору.
«Суд назначил Сологубу наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
* Украинская террористическая организация, запрещенная в России.