В Уфе девушка из интернета лишила парня более 1,5 млн рублей

В полицию Уфы с заявлением обратился 53-летний местный житель. Накануне его 19-летнему сыну поступило сообщение от неизвестной девушки — она хотела познакомиться. После продолжительной переписки, незнакомка отправила студенту ссылку якобы на видео, перейдя по которой молодой человек подтвердил вход в аккаунт Госуслуг.