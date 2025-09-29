Ричмонд
В Уфе девушка из интернета лишила парня более 1,5 млн рублей

За выходные жертвами мошенничества стали 9 жителей республики.

Источник: Башинформ

В полицию Уфы с заявлением обратился 53-летний местный житель. Накануне его 19-летнему сыну поступило сообщение от неизвестной девушки — она хотела познакомиться. После продолжительной переписки, незнакомка отправила студенту ссылку якобы на видео, перейдя по которой молодой человек подтвердил вход в аккаунт Госуслуг.

Далее поступил звонок якобы от сотрудников Госуслуг, Росфинмониторинга под предлогом предотвращения мошеннических действий и сохранения денежных средств совершили хищение на сумму более 1,5 миллионов рублей.