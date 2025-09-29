Крымчанин призывал к убийству русских: его будут судить

Жителя Джанкойского района 1976 года рождения обвиняют в публичных призывах к совершению экстремистской и террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
В мессенджере Telegram житель Джанкойского района разместил в открытом доступе комментарии, содержащие призывы к разрушительным действиям в отношении Крымского моста. Кроме того, он призывал к убийству русских и политических деятелей.
Было возбуждено уголовное дело. Материалы направили в Южный окружной военный суд, находящийся в Ростове-на-Дону.
Узнать больше по теме
