Крымчанин призывал к убийству русских: его будут судить

Житель Джанкойского района Крыма пойдет под суд за призывы к убийству русских.

Источник: УФСБ по РК и Севастополю

Жителя Джанкойского района 1976 года рождения обвиняют в публичных призывах к совершению экстремистской и террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

В мессенджере Telegram житель Джанкойского района разместил в открытом доступе комментарии, содержащие призывы к разрушительным действиям в отношении Крымского моста. Кроме того, он призывал к убийству русских и политических деятелей.

Было возбуждено уголовное дело. Материалы направили в Южный окружной военный суд, находящийся в Ростове-на-Дону.

