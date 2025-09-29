Ричмонд
В Сочи начали проверку после того, как на пляже нашли тело женщины

Следователи начали проверку после того, как на пляже в Дагомысе нашли тело женщины. Об этом kuban.aif.ru рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В социальных сетях днем 29 сентября очевидцы рассказали, что труп заметили с балкона прибрежного кафе.

Уточняется, что люди вызвали спасателей, которые попытались реанимировать неизвестную, но не смогли. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Правоохранители выяснили, что погибшей было 52 года.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали нам в региональном ведомстве.

Ранее мы сообщали, в Краснодарском крае нашли тело трехлетней девочки, которую убил отец. Днем 25 сентября, спасатели, волонтеры и водолазы группы Краснодарского, Московского и Рязанского подразделений обследовали 6 км акватории Кубани и береговой линии.