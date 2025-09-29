В Сочи начали проверку после того, как на пляже нашли тело женщины

В социальных сетях днем 29 сентября очевидцы рассказали, что труп заметили с балкона прибрежного кафе.
Уточняется, что люди вызвали спасателей, которые попытались реанимировать неизвестную, но не смогли. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Правоохранители выяснили, что погибшей было 52 года.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали нам в региональном ведомстве.
