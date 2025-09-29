На Урале суд продлил меру пресечения сыну экс-главы азербайджанской диаспоры

Сын бывшего лидера азербайджанской диаспоры в Свердловской области Мутвалы Шыхлински останется в СИЗО. Ему вменяют часть 2 статьи 318 УК РФ «Применение в отношении представителя власти или его близких насилия, опасного для жизни или здоровья». Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
— Адвокат обвиняемого обжаловал постановление в Свердловском областном суде, но безуспешно. Суд апелляционной инстанции не удовлетворил апелляционную жалобу, — сказано в сообщении.
Суд принял решение, что Мутвалы Шихлински останется в СИЗО по 14 декабря.
Напомним, что о задержании Мутвалы Шыхлински и его отца Шахина Шыхлински стало известно 1 июля 2025 года. Сам же Мутвалы, будучи за рулем иномарки, предпринимал попытку скрыться от силовиков. Мужчина врезался в другой автомобиль. Из-за этого один из спецназовцев упал на землю.