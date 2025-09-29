На Урале суд продлил меру пресечения сыну экс-главы азербайджанской диаспоры

Напомним, что о задержании Мутвалы Шыхлински и его отца Шахина Шыхлински стало известно 1 июля 2025 года. Сам же Мутвалы, будучи за рулем иномарки, предпринимал попытку скрыться от силовиков. Мужчина врезался в другой автомобиль. Из-за этого один из спецназовцев упал на землю.