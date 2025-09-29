В понедельник, 29 сентября, на Феодосийской нефтебазе произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
По его словам, на нефтебазе загорелась пустая емкость. Как пояснил советник главы Крыма, причиной случившегося стало нарушение технологии сварочных работ.
«Работают расчеты МЧС России», — добавил Крючков.
Комментариев от чрезвычайного ведомства по поводу случившегося на данный момент нет.
Советник подчеркнул, что Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские АЗС. По его словам, загорелись остатки мазута в одной из старых емкостей.