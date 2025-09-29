Ричмонд
Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали после допроса

Олегу Чемезову стало плохо после предъявления обвинения.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова госпитализировали после допроса. Об этом сообщила его адвокат Мария Кирилова. Олегу Чемезову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Свою вину он не признает.

Сейчас его везут в ГКБ № 1.

— Вызвали скорую, госпитализируют. Что-то с животом. Это соответствует имеющимся диагнозам и является следствием того, что сегодня нарушили режим питания. Мы следствие предупреждали, — отметила защитник.

Бывшая супруга Олега Чемезова с 18 сентября находится под домашним арестом. Сообщается, что показания на фигурантов уголовного дела дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, которого обвиняют в получении взятки.

После иска Генеральной прокуратуры о национализации активов бизнеменов Артема Бикова и Алексея Боброва последний был взят под стражу вместе с соратницей Татьяной Черных. А Олег Чемезов проходит одним из многочисленных ответчиков по иску.