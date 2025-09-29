Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали после допроса

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова госпитализировали после допроса. Об этом сообщила его адвокат Мария Кирилова. Олегу Чемезову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Свою вину он не признает.