«Предъявил переписку с другим и пришел в ярость». Минчанин нанес своей жене 27 ударов ножом в порыве ревности

Минчанин 27 раз ударил ножом жену, найдя в телефоне ее переписку с другим. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
По информации следствия, супруги 43 и 46 лет совместно проживали 18 лет, воспитывали троих детей. Но в последние годы в их отношениях случился кризис. Мужчина нигде не работал и постоянно подозревал жену в измене. Женщина, уставшая от постоянных ссор, предложила развестись. Однако мужчина не захотел и стал еще больше подозревать жену в изменах. В один из дней между супругами случился очередной скандал. Женщина не хотела выяснять отношения и легла спать в комнате дочери.
«В это время супруг тайно изучил ее телефон, в котором обнаружил переписку с другим мужчиной. Увиденное он счел доказательством измены», — привели подробности в ведомстве.
В СК добавили, что минчанин решил прибегнуть к шантажу, чтобы вызвать у супруги жалость. Он понимал: на прямой диалог жена не пойдет и придумал ложный предлог, сказав, что за окном происходит что-то странное. Как только женщина переступила порог комнаты, муж запер дверь.
«Фигурант предъявил супруге переписку с другим мужчиной, и после этого пришел в ярость. В порыве злости минчанин толкнул ее на кровать и, удерживая жертву, стал наносить удары ножом по шее, груди и животу. Физическое насилие сопровождалось словесными угрозами», — сообщили в ведомстве.
Пострадавшая кричала от боли, сопротивлялась. Через пару минут мужчина остановился, поняв, что он сделал. Несмотря на это, он не стал помогать жене. В этот момент в комнату вошла 17-летняя дочь. Она вызвала скорую помощь и перевязал раны матери полотенцем. До приезда скорой медицинской помощи мужчина сидел у окна и курил. Его задержали сотрудники милиции, женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.
«На допросе он рассказал, что в момент нанесения ударов супруге хотел ее смерти, будучи уверенным в ее неверности. Всего он нанес пострадавшей не менее 27 ударов ножом», — обратили внимание в пресс-службе СК.
На данный момент жизни женщины ничего не угрожает. Действия мужчины были квалифицированы по части 1 статьи 14, пункту 6 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса — покушение на умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство), совершенное с особой жестокостью. Фигурант заключен под стражу.
