«Предъявил переписку с другим и пришел в ярость». Минчанин нанес своей жене 27 ударов ножом в порыве ревности

По информации следствия, супруги 43 и 46 лет совместно проживали 18 лет, воспитывали троих детей. Но в последние годы в их отношениях случился кризис. Мужчина нигде не работал и постоянно подозревал жену в измене. Женщина, уставшая от постоянных ссор, предложила развестись. Однако мужчина не захотел и стал еще больше подозревать жену в изменах. В один из дней между супругами случился очередной скандал. Женщина не хотела выяснять отношения и легла спать в комнате дочери.