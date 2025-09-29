Суд выделил дело Плахотнюка о банковской афере в отдельное производство

Речь идет о бывшем депутате и одном из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка и объявил в международный розыск по делу о покушении на убийство. В 2019 году МВД России сообщало о пресечении деятельности международного сообщества, которое в 2013—2014 годах вывело за пределы страны более 37 миллиардов рублей. В 2020 году российское ведомство заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В самой Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве, незаконном обогащении и выводе около миллиарда долларов из банковской системы страны.