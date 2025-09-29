Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд выделил дело Плахотнюка о банковской афере в отдельное производство

КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Выданного из Греции в Молдавию молдавского олигарха Владимира Плахотнюка будут судить отдельно по делу о банковской афере, районный суд Кишинева постановил выделить материалы дела Плахотнюка в отдельное производство, сообщил журналистам прокурор Александр Черней.

Источник: Sputnik

Плахотнюк на прошлой неделе был экстрадирован из Афин. Его в наручниках и под конвоем сопроводили из аэропорта Кишинева в СИЗО № 13. Первое заседание состоялось в пятницу, однако фигурант на него не явился. Тогда слушания были прерваны после сообщения о минировании здания суда, на месте работали саперы.

«Суд вынес решение выделить материалы дела о банковской афере в отдельное делопроизводство. Это решение даст возможность рассматривать материалы дела в разумные сроки, без ущемления прав других фигурантов», — сказал Черней.

Адвокат бизнесмена Лучиан Рогак назвал это решение незаконным. «Моему подзащитному необходимо больше времени для изучения материалов дела. Мы запрашивали отсрочку, чтобы ознакомиться с многотомными материалами. Но суд отказал нам в этом. Это незаконное решение», — отметил защитник.

В понедельник Плахотнюк также не явился в зал суда.

Речь идет о бывшем депутате и одном из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка и объявил в международный розыск по делу о покушении на убийство. В 2019 году МВД России сообщало о пресечении деятельности международного сообщества, которое в 2013—2014 годах вывело за пределы страны более 37 миллиардов рублей. В 2020 году российское ведомство заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В самой Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве, незаконном обогащении и выводе около миллиарда долларов из банковской системы страны.