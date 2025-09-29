Ричмонд
Три человека пострадали в массовой аварии с иномарками в Воронеже

Авария случилась на улице Полевой, возле Тавровского леса, накануне, 28 сентября. По предварительным данным, все произошло по вине 80-летнего водителя.

В региональном МВД рассказали, что около трех часов дня пенсионер ехал на своем автомобиле «Ссан Енг Кайрон» и, собираясь совершить обгон, вырулил на встречную полосу. В итоге иномарка столкнулась с автомобилем «Ниссан Кашкай», которым управлял 56-летний воронежец, а также машиной «Хавал М6». За рулем последней иномарки находился 46-летний мужчина.

В лобовом столкновении пострадали 80-летний и 56-летний водители, а также пассажирка «Ниссана», 53-летняя женщина. Всех травмированных доставили в больницу. По факту аварии организовала проверка.