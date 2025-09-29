Три человека пострадали в массовой аварии с иномарками в Воронеже

В региональном МВД рассказали, что около трех часов дня пенсионер ехал на своем автомобиле «Ссан Енг Кайрон» и, собираясь совершить обгон, вырулил на встречную полосу. В итоге иномарка столкнулась с автомобилем «Ниссан Кашкай», которым управлял 56-летний воронежец, а также машиной «Хавал М6». За рулем последней иномарки находился 46-летний мужчина.