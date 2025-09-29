Силовики из Ростовской области задержали сержанта украинского спецназа

Предварительно, экстремист вступил в одно из украинских военизированных националистических объединений для улучшения своего материального положения и по идеологическим соображениям. Он заключил контракт и проходил службу в звании сержанта в отряде специального назначения на территории села Урзуф Мангушского района Донецкой области Украины.