Силовики из Ростовской области задержали сержанта украинского спецназа

Сержанта украинского спецназа задержали представители УФСБ России по Ростовской области. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
Операцию провели при координации центрального аппарата ФСБ России. Задержанный — граждан России и житель Мариуполя.
Предварительно, экстремист вступил в одно из украинских военизированных националистических объединений для улучшения своего материального положения и по идеологическим соображениям. Он заключил контракт и проходил службу в звании сержанта в отряде специального назначения на территории села Урзуф Мангушского района Донецкой области Украины.
Дело завели по части 2 статьи 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»), задержанный находится под стражей. В настоящее время проводятся следственные действия.
