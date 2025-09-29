Ричмонд
В МЧС опровергли слухи о гибели ребенка в ДТП со школьным автобусом

В результате аварии пострадал 15-летний подросток, его жизни ничего не угрожает.

Источник: МЧС Башкирии

В социальных сетях распространяется информация о якобы погибшем ребёнке в ДТП со школьным автобусом, произошедшем на прошлой неделе в Давлекановском районе. В МЧС Башкирии опровергли эту информацию, сообщив, что они не соответствуют действительности.

Напомним, авария произошла на трассе между Соколовкой и Казангулово. Школьный автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились пять человек. Пострадал только один 15-летний подросток, получивший травмы лёгкой степени тяжести. Ещё двое детей и двое взрослых не пострадали.