История с загрязнением канала Бозсу получила неожиданный поворот: уголовное дело возбуждено в отношении только водоканала, а не промпредприятий

В Министерстве экологии сообщили, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело… не против текстильных фабрик, сбрасывающих химикаты, а против самого «Тошкент сув таъминоти» (Ташкентского водоканала). Дело открыто по статьям 205 (Злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 207 (Должностная халатность) УК. Сейчас расследование ведет прокуратура города Ташкента.
Почему именно водоканал?
Всё дело в результатах лабораторных анализов сточных вод с первого выпуска Бозсуйской станции аэрации: по данным экспертизы, содержание вредных веществ превышает нормы в разы, а иногда и в десятки раз. Например, содержание взвешенных веществ было выше нормы в 23,7 раза, ионов аммония — в 101,9 раза, БПК — почти в 20 раз. Похожая картина и по другим показателям (азот, сульфаты, нефтепродукты, медь, железо и др.). При этом в третьем выпуске станции также зафиксированы грубые нарушения.
На кого конкретно наложена компенсация за ущерб окружающей среде — не сообщается, однако по предварительным данным сумма составляет более 1,5 миллиарда сумов.
Главный вопрос: почему под следствием оказался только водоканал? А как же предприятия, загрязняющие канал? В сообщении Минэкологии не указано ни одного промышленного предприятия, которое стало бы источником сброса вредных веществ. Непонятно, ведется ли против этих фабрик отдельное расследование или же всё сводится к тому, что водоканал не справился с очисткой.
По сути, ситуация вскрыла сразу несколько возможных проблем: плохое техническое состояние очистных сооружений водоканала, недостаточная квалификация персонала, отсутствие системного контроля над сбросами опасных веществ, а также наличие предприятий-загрязнителей.
Комментариев не хватает
Пока министерство молчит о деталях, возникает всё больше вопросов. Было бы логично услышать внятные разъяснения от Минэкологии: что именно стало причиной резонансного загрязнения и какие меры будут приняты в отношении источников вредных стоков.
Vaib.uz будет следить за развитием этой истории и ждать ответов на вопросы, которые волнуют жителей Ташкента.