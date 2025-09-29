История с загрязнением канала Бозсу получила неожиданный поворот: уголовное дело возбуждено в отношении только водоканала, а не промпредприятий

Всё дело в результатах лабораторных анализов сточных вод с первого выпуска Бозсуйской станции аэрации: по данным экспертизы, содержание вредных веществ превышает нормы в разы, а иногда и в десятки раз. Например, содержание взвешенных веществ было выше нормы в 23,7 раза, ионов аммония — в 101,9 раза, БПК — почти в 20 раз. Похожая картина и по другим показателям (азот, сульфаты, нефтепродукты, медь, железо и др.). При этом в третьем выпуске станции также зафиксированы грубые нарушения.