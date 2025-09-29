Ричмонд
В Феодосии горит нефтебаза — все о ситуации к этому часу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости Крым. Угрозы распространения огня в связи с пожаром на феодосийской нефтебазе нет. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.

Источник: РИА "Новости"

Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе в понедельник около 15 часов. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологии сварочных работ, заявлял ранее советник главы Крыма Олег Крючков.

«На Феодосийской нефтебазе произошло возгорание пустой емкости. Горят остатки ГСМ в одной из старых емкостей. Угрозы распространения огня нет», — сообщил Ким.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

«Установлено, что при проведении технических работ произошло возгорание резервуара АО “Морской Нефтяной Терминал” с остатками дизельного топлива на площади 637 кв. м. Всего для ликвидации пожара привлечено 69 человек и 22 единицы техники», — проинформировали в республиканском главке МЧС России.

По информации Олега Крючкова, феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки.