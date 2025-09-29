В Феодосии горит нефтебаза — все о ситуации к этому часу

Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе в понедельник около 15 часов. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологии сварочных работ, заявлял ранее советник главы Крыма Олег Крючков.
«На Феодосийской нефтебазе произошло возгорание пустой емкости. Горят остатки ГСМ в одной из старых емкостей. Угрозы распространения огня нет», — сообщил Ким.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
«Установлено, что при проведении технических работ произошло возгорание резервуара АО “Морской Нефтяной Терминал” с остатками дизельного топлива на площади 637 кв. м. Всего для ликвидации пожара привлечено 69 человек и 22 единицы техники», — проинформировали в республиканском главке МЧС России.
По информации Олега Крючкова, феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки.