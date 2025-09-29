В Феодосии горит нефтебаза — все о ситуации к этому часу

«Установлено, что при проведении технических работ произошло возгорание резервуара АО “Морской Нефтяной Терминал” с остатками дизельного топлива на площади 637 кв. м. Всего для ликвидации пожара привлечено 69 человек и 22 единицы техники», — проинформировали в республиканском главке МЧС России.