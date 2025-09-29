«Проживали шестеро детей»: в Башкирии вспыхнул двухэтажный дом

В деревне Нимислярово Нуримановского района Башкирии произошел пожар в жилом доме, где проживала семья с шестью детьми. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, обошлось без жертв и пострадавших, а возгорание было быстро потушено.
По информации ведомства, подразделения МЧС вместе с добровольными пожарными Байгильдинского и Новокулевского сельских советов ликвидировали горение на площади 42 квадратных метра. В момент происшествия детей в доме не было.
Спасатели установили, что дом был оборудован автономным пожарным извещателем, однако в устройстве отсутствовала батарейка, что не позволило ему своевременно сработать.
На месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает причину инцидента.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.