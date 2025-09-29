Ричмонд
«Проживали шестеро детей»: в Башкирии вспыхнул двухэтажный дом

В Башкирии загорелся дом многодетной семьи.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Нимислярово Нуримановского района Башкирии произошел пожар в жилом доме, где проживала семья с шестью детьми. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, обошлось без жертв и пострадавших, а возгорание было быстро потушено.

По информации ведомства, подразделения МЧС вместе с добровольными пожарными Байгильдинского и Новокулевского сельских советов ликвидировали горение на площади 42 квадратных метра. В момент происшествия детей в доме не было.

Спасатели установили, что дом был оборудован автономным пожарным извещателем, однако в устройстве отсутствовала батарейка, что не позволило ему своевременно сработать.

На месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает причину инцидента.

