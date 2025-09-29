Ричмонд
В Ростове завершили следствие по делу о налоговом преступлении на 7,6 млн рублей

Заместителя гендиректора фирмы в Ростове заподозрили в налоговых махинациях.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершили расследование дела о налоговом преступлении. Подозреваемого — заместителя генерального директора коммерческой организации по строительству жилых и нежилых зданий — теперь будут судить по уголовной статье, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Предварительно, с июня по август 2024 года обвиняемый знал о долгах своей компании по налогам и страховым взносам. Чтобы скрыть деньги от взыскания, он использовал расчетные счета подконтрольной организации-контрагента.

В ходе расследования на имущество подозреваемого наложили арест. Общая сумма арестованного имущества составила более 3 млн рублей. Кроме этого, мужчина добровольно вернул свыше 4 млн рублей.

Доказательства следователей, а также обвинительное заключение передали в суд. Дело будет рассматриваться в рамках статьи «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов, совершенное в крупном размере» (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

