Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости Крым. 49-летний житель Джанкойского района полуострова пойдет под суд за публичные призывы к терроризму и экстремизму. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России и прокуратуры Крыма.

В ходе следствия установлено, что 49-летний мужчина в своих соцсетях публиковал комментарии, содержащие призывы к разрушительным действиям в отношении Крымского моста. Также он призывал к убийству русских и уничтожению политических деятелей, уточнили в ведомстве.

«Следственным отделом УФСБ в отношении указанного гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет””), ч. 2 ст. 280 УК РФ (“Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности”)», — сказано в сообщении.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением уже отправлены в Южный окружной военный суд, где будут рассмотрены по существу, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 48-летний житель Херсонской области пойдет под суд за публичные призывы к экстремистской деятельности, а 46-летняя жительница Херсонщины окажется на скамье подсудимых за призывы к действиям против безопасности государства.

