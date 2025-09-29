Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских

В ходе следствия установлено, что 49-летний мужчина в своих соцсетях публиковал комментарии, содержащие призывы к разрушительным действиям в отношении Крымского моста. Также он призывал к убийству русских и уничтожению политических деятелей, уточнили в ведомстве.