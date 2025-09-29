Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских

В ходе следствия установлено, что 49-летний мужчина в своих соцсетях публиковал комментарии, содержащие призывы к разрушительным действиям в отношении Крымского моста. Также он призывал к убийству русских и уничтожению политических деятелей, уточнили в ведомстве.
«Следственным отделом УФСБ в отношении указанного гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет””), ч. 2 ст. 280 УК РФ (“Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности”)», — сказано в сообщении.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением уже отправлены в Южный окружной военный суд, где будут рассмотрены по существу, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что 48-летний житель Херсонской области пойдет под суд за публичные призывы к экстремистской деятельности, а 46-летняя жительница Херсонщины окажется на скамье подсудимых за призывы к действиям против безопасности государства.