В Челябинске буду судить водителя самосвала, задавившего 50-летнего мужчину

В Челябинске буду судить водителя самосвала, задавившего 50-летнего мужчину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло 11 июля текущего года в Ленинском районе.

По версии следствия, 48-летний водитель грузовика в рамках договора с коммерческой организацией находился на территории предприятия. Нарушив требования охраны труда и правила эксплуатации транспортного средства, привел автомобиль в движение с поднятой платформой, совершил наезд на 50-летнего работника, выполнявшего очистку кузова от строительного мусора.

Смерть потерпевшего от полученных повреждений наступила на месте.

Фигуранта обвинили в совершении преступления по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу», — говорят в региональном следственном управлении.