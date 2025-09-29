В Челябинске буду судить водителя самосвала, задавившего 50-летнего мужчину

Все произошло 11 июля текущего года в Ленинском районе.
По версии следствия, 48-летний водитель грузовика в рамках договора с коммерческой организацией находился на территории предприятия. Нарушив требования охраны труда и правила эксплуатации транспортного средства, привел автомобиль в движение с поднятой платформой, совершил наезд на 50-летнего работника, выполнявшего очистку кузова от строительного мусора.
Смерть потерпевшего от полученных повреждений наступила на месте.
Фигуранта обвинили в совершении преступления по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу», — говорят в региональном следственном управлении.