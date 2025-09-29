В Челябинске буду судить водителя самосвала, задавившего 50-летнего мужчину

По версии следствия, 48-летний водитель грузовика в рамках договора с коммерческой организацией находился на территории предприятия. Нарушив требования охраны труда и правила эксплуатации транспортного средства, привел автомобиль в движение с поднятой платформой, совершил наезд на 50-летнего работника, выполнявшего очистку кузова от строительного мусора.