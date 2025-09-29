Ричмонд
Трое сотрудников газовой службы осуждены за гибель пяти человек на Кубани

На Кубани Северский районный суд вынес обвинительный приговор трем должностным лицам газораспределительной организации. Их признали виновными в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Суд установил, что с апреля 2019 года по февраль 2022 года сотрудники компании не выполняли должным образом ежегодное техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования у абонентов. Они не выявили неисправности системы автоматики безопасности газового котла: отсутствие срабатывания защитного устройства для контроля продуктов сгорания, поломки дымоотвода, нарушение герметичности соединения оборудования с дымоотводом.

Из-за этих нарушений продукты горения проникли в квартиру и достигли смертельной концентрации. В феврале 2022 года от острого отравления угарным газом погибли пять человек, четверо из которых были несовершеннолетними.

По представлению прокуратуры Северского района суд назначил каждому из обвиняемых наказание в виде ограничения свободы на 2 года 6 месяцев.