В Севастополе у мыса Херсонес взорвали авиабомбу прямо в море

Фугасная бомба времен ВОВ массой 50 килограммов находилась в ста метрах от берега.

У мыса Херсонес взорвали авиабомбу прямо в море. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя в своем Telegram-канале.

У берегов Севастополя близи мыса Херсонес сотрудники МЧС России обнаружили советскую фугасную авиационную бомбу. Взрывоопасный предмет залегал в ста метрах от берега на глубине около десяти метров. Находку массой 50 килограммов решили не поднимать на поверхность и уничтожили прямо в море.

«Боеприпас предназначался для поражения живой силы, легкобронированной техники и объектов противника. Радиус разлета осколков такой бомбы может составлять почти 600 метров. Благодаря грамотным действиям водолазов и пиротехников МЧС России по Севастополю обезвредить и ликвидировать взрывоопасный предмет удалось без ущерба для населения и инфраструктуры», — пояснили в ведомстве.

Мы ранее писали, что в Феодосии на полигоне обезвредили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В их числе одна минометная мина и четыре авиационные бомбы.