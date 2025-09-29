В Севастополе у мыса Херсонес взорвали авиабомбу прямо в море

У мыса Херсонес взорвали авиабомбу прямо в море. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя в своем Telegram-канале.
У берегов Севастополя близи мыса Херсонес сотрудники МЧС России обнаружили советскую фугасную авиационную бомбу. Взрывоопасный предмет залегал в ста метрах от берега на глубине около десяти метров. Находку массой 50 килограммов решили не поднимать на поверхность и уничтожили прямо в море.
«Боеприпас предназначался для поражения живой силы, легкобронированной техники и объектов противника. Радиус разлета осколков такой бомбы может составлять почти 600 метров. Благодаря грамотным действиям водолазов и пиротехников МЧС России по Севастополю обезвредить и ликвидировать взрывоопасный предмет удалось без ущерба для населения и инфраструктуры», — пояснили в ведомстве.
Мы ранее писали, что в Феодосии на полигоне обезвредили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В их числе одна минометная мина и четыре авиационные бомбы.