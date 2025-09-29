В Севастополе у мыса Херсонес взорвали авиабомбу прямо в море

«Боеприпас предназначался для поражения живой силы, легкобронированной техники и объектов противника. Радиус разлета осколков такой бомбы может составлять почти 600 метров. Благодаря грамотным действиям водолазов и пиротехников МЧС России по Севастополю обезвредить и ликвидировать взрывоопасный предмет удалось без ущерба для населения и инфраструктуры», — пояснили в ведомстве.