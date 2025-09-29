Ричмонд
При пожаре в Новочебоксарске пострадали 18 человек, в том числе 12 детей

В Новочебоксарске при пожаре в многоэтажке спасатели эвакуировали из огня пятимесячного младенца. Всего от дыма пострадали 18 человек, 13 из которых госпитализированы. Обстоятельства ЧП выясняются, ход проверки контролируют власти Чувашии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

От отравления дымом при пожаре в чувашском Новочебоксарске пострадали 18 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, тринадцать пострадавших были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Среди них десять детей и трое взрослых. Все они находятся под наблюдением врачей.

Еще пятерым жильцам, включая двоих детей, медицинская помощь была оказана на месте, после чего их направили на амбулаторное лечение.

Как уточнили в МЧС республики, пожар, охвативший 25 квадратов, произошел в квартире 9-этажного дома на улице Речная. Спасатели эвакуировали из горящей квартиры четверых детей, в том числе пятимесячного младенца, и их 20-летнюю сестру. Родителей и соседей спасли с помощью трехколенной лестницы и коленчатого подъемника. В ликвидации последствий ЧП участвовали девять сотрудников и три единицы техники.

В причинах произошедшего разбираются специалисты. Ход проверки лично контролирует и.о. зампреда правительства Чувашии Владимир Степанов.