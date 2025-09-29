При пожаре в Новочебоксарске пострадали 18 человек, в том числе 12 детей

Как уточнили в МЧС республики, пожар, охвативший 25 квадратов, произошел в квартире 9-этажного дома на улице Речная. Спасатели эвакуировали из горящей квартиры четверых детей, в том числе пятимесячного младенца, и их 20-летнюю сестру. Родителей и соседей спасли с помощью трехколенной лестницы и коленчатого подъемника. В ликвидации последствий ЧП участвовали девять сотрудников и три единицы техники.