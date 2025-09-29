При пожаре в Новочебоксарске пострадали 18 человек, в том числе 12 детей

От отравления дымом при пожаре в чувашском Новочебоксарске пострадали 18 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
По данным ведомства, тринадцать пострадавших были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Среди них десять детей и трое взрослых. Все они находятся под наблюдением врачей.
Еще пятерым жильцам, включая двоих детей, медицинская помощь была оказана на месте, после чего их направили на амбулаторное лечение.
Как уточнили в МЧС республики, пожар, охвативший 25 квадратов, произошел в квартире 9-этажного дома на улице Речная. Спасатели эвакуировали из горящей квартиры четверых детей, в том числе пятимесячного младенца, и их 20-летнюю сестру. Родителей и соседей спасли с помощью трехколенной лестницы и коленчатого подъемника. В ликвидации последствий ЧП участвовали девять сотрудников и три единицы техники.
В причинах произошедшего разбираются специалисты. Ход проверки лично контролирует и.о. зампреда правительства Чувашии Владимир Степанов.