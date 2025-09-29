«Водителя и пассажира выбросило из машины». СК озвучил подробности жуткого ДТП под Могилевом, в котором погибли два человека

В пресс-службе Следственного комитета раскрыли детали жуткого ДТП под Могилевом с двумя погибшими.
Вечером 24 сентября 2025 года неподалеку от деревни Зимница Могилевского района водитель Daewoo в момент обгона потерял контроль над управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, зацепил обочину, а затем вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.
«Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности — их выбросило из машины», — сообщили в ведомстве.
Удалось установить, что за рулем авто Daewoo находился 42-летний житель Могилевского района. Проведенная химико-токсикологическая экспертиза показала наличие у него в крови около 1,9 промилле алкоголя.
Следователи провели анализ собранных материалов и сделали следующий вывод: мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и стал совершать обгон. В момент выполнения маневра со значительным превышением скорости мужчина потерял контроль над управлением, допустил занос. В результате указанного машина вылетела за пределы проезжей части.
«Следователи выяснили, что в тот день сожители употребляли спиртное дома, затем поехали в соседнюю деревню за дополнительной порцией алкоголя. Возвращаясь обратно, попали в ДТП», — привели подробности в СК.
И добавили, что расследование уголовного дела продолжается.
Тем временем сотрудники МЧС спасли водителя автобуса после ДТП с погрузчиком под Вилейкой.
Кстати, оплата картой станет доступна во всех маршрутках в Беларуси с 1 ноября.
Вместе с тем международные поезда снова начнут останавливаться на белорусской станции у границы с Литвой.