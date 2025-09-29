«Водителя и пассажира выбросило из машины». СК озвучил подробности жуткого ДТП под Могилевом, в котором погибли два человека

Вечером 24 сентября 2025 года неподалеку от деревни Зимница Могилевского района водитель Daewoo в момент обгона потерял контроль над управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, зацепил обочину, а затем вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.