Чиновник Госстройнадзора Ленобласти получил 10 лет строгого режима за взятку в 3,3 млн рублей

В сообщении говорится, что Роман Кирбабин, занимавший должность главного специалиста в комитете госстроительного надзора и экспертизы, был признан виновным по четырем эпизодам получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Как установил суд, с 2019 по 2021 год чиновник получал деньги от представителей компаний за ускорение выдачи заключений о соответствии строящихся объектов требованиям технических регламентов и проектной документации. Прокуратура представила неопровержимые доказательства его вины.
Суд согласился с позицией гособвинения и назначил Кирбабину наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, в октябре 2021 года в Госстройнадзоре Ленобласти прошли обыски. По информации 47news, они были связаны с делом Романа Кирбабина, главного специалиста отдела надзора за строительством зданий и сооружений, задержанного в сентябре. По предварительным данным, он признался в получении взятки в размере 170 тысяч рублей от предпринимателя за помощь в ускорении проведения проверки строящегося объекта в Виллози. В том же году Следственный комитет по Ленобласти завершил расследование дела в отношении двоих петербуржцев — предполагаемых посредников в крупном взяточничестве чиновника из Госстройнадзора. По версии следствия, в декабре 2020 года мужчины передали взятку в 500 тысяч рублей заместителю председателя областного Госстройнадзора — от гендиректора ООО «Пони». Якобы взамен чиновник должен был разрешить ввести в эксплуатацию объект капитального строительства в Виллози.