Чиновник Госстройнадзора Ленобласти получил 10 лет строгого режима за взятку в 3,3 млн рублей

Напомним, в октябре 2021 года в Госстройнадзоре Ленобласти прошли обыски. По информации 47news, они были связаны с делом Романа Кирбабина, главного специалиста отдела надзора за строительством зданий и сооружений, задержанного в сентябре. По предварительным данным, он признался в получении взятки в размере 170 тысяч рублей от предпринимателя за помощь в ускорении проведения проверки строящегося объекта в Виллози. В том же году Следственный комитет по Ленобласти завершил расследование дела в отношении двоих петербуржцев — предполагаемых посредников в крупном взяточничестве чиновника из Госстройнадзора. По версии следствия, в декабре 2020 года мужчины передали взятку в 500 тысяч рублей заместителю председателя областного Госстройнадзора — от гендиректора ООО «Пони». Якобы взамен чиновник должен был разрешить ввести в эксплуатацию объект капитального строительства в Виллози.