В Москве по делу о взятке арестован начальник управления Росгвардии

В Москве заключен под стражу начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии, полковник Александр Бусыгин. По версии следствия, он получил взятку за покровительство при выполнении госконтрактов, которые в итоге были сорваны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Главное военное следственное управление СК РФ.
Как уточняет издание, преступление было раскрыто благодаря совместным действиям ФСБ и службы собственной безопасности Росгвардии. 26 сентября суд удовлетворил ходатайство военных следователей и отправил обвиняемого в СИЗО.
По данным следствия, полковник Бусыгин получил взятку в 6 млн рублей от швейной фабрики, которая должна была поставлять Росгвардии предметы личной гигиены. Взамен он обещал помочь компании с госконтрактами. Однако поставки так и не состоялись, что нанесло государству материальный ущерб.
На прошлой неделе силовики провели обыск в подмосковном доме полковника. Сейчас следователи ищут все активы фигуранта, чтобы арестовать их в счет погашения ущерба.
«Коммерсантъ» отмечает, что дело Александра Бусыгина — не первый крупный коррупционный скандал в Росгвардии. Так, бывший замглавы ведомства Сергей Милейко обвиняется в махинациях на 400 млн рублей, генералу Мирзе Мирзаеву вменяют взятку в 140 млн, а генерала Виктора Стригунова обвиняют в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 2 млрд и взятке на 66 млн рублей.