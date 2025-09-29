В Москве по делу о взятке арестован начальник управления Росгвардии

«Коммерсантъ» отмечает, что дело Александра Бусыгина — не первый крупный коррупционный скандал в Росгвардии. Так, бывший замглавы ведомства Сергей Милейко обвиняется в махинациях на 400 млн рублей, генералу Мирзе Мирзаеву вменяют взятку в 140 млн, а генерала Виктора Стригунова обвиняют в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 2 млрд и взятке на 66 млн рублей.