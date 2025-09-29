Ричмонд
При пожаре в Башкирии погибла женщина

Трагедия случилась в Кигинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Кигинском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом сообщило региональное МЧС.

Трагедия случилась в деревне Юсупово. На улице Заречной загорелся одноэтажный бревенчатый дом. Спасатели потушили пожар и обнаружили на месте происшествия погибшую 89-летнюю женщину.

Причины и обстоятельства инцидента выясняют следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

