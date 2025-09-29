Бывшего вице-губернатора Кубани могут обвинить в хищениях гумпомощи для СВО

Чиновник, который одновременно занимал должность атамана Кубанского казачьего войска, может быть причастен к хищениям гуманитарной помощи, предназначенной для добровольческих подразделений Краснодарского края. Как стало известно «Ъ», казаки-добровольцы в зоне СВО жаловались на нехватку обмундирования и снаряжения, многие из них покупали необходимое за свой счет. Между тем, как считают правоохранительные органы, средства, предназначенные для закупки снаряжения, расхищались при участии чиновников разных уровней.
Александр Власов занимал должность заместителя главы Краснодарского края по вопросам казачества, спорта и мобилизационной работы с 2020 года. В 2021 году был избран атаманом Кубанского казачьего войска. После переизбрания главы края Вениамина Кондратьева на сентябрьских выборах Власов работал в статусе исполняющего обязанности замгубернатора. В понедельник, 29 сентября, пресс-служба администрации края сообщила об уходе чиновника с должности. Александр Власов сообщил, что принял решение уйти в добровольческую бригаду «Кубань» для выполнения боевых задач СВО.
В администрации региона не комментируют информацию о возможном уголовном преследовании экс-вице-губернатора. В сообщении об отставке Власова особо подчеркивается активность Кубанского казачьего войска в поддержке бойцов СВО. С 2022 года войско доставило в зону боевых действий 8,7 тыс. тонн гуманитарной помощи.