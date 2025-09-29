Бывшего вице-губернатора Кубани могут обвинить в хищениях гумпомощи для СВО

Чиновник, который одновременно занимал должность атамана Кубанского казачьего войска, может быть причастен к хищениям гуманитарной помощи, предназначенной для добровольческих подразделений Краснодарского края. Как стало известно «Ъ», казаки-добровольцы в зоне СВО жаловались на нехватку обмундирования и снаряжения, многие из них покупали необходимое за свой счет. Между тем, как считают правоохранительные органы, средства, предназначенные для закупки снаряжения, расхищались при участии чиновников разных уровней.