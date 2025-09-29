Ричмонд
Задержан глава управления Росгвардии Северной Осетии

Глава управления Росгвардии по Северной Осетии — Алании генерал-майор полиции Валерий Голота задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил РБК источник.

Источник: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания

По информации ТАСС, следственные действия связаны с уголовным делом о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Второй источник РБК, знакомый с ситуацией, заявил, что задержаны и некоторые подчиненные Голоты.

РБК направил запрос в пресс-службу Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия-Алания.

Валерий Голота родился в 1967 году в городе Минеральные Воды. В 1988 году окончил Орджоникидзевское высшее военно-командное училище им. С. М. Кирова. В 2003 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности юриста. Главой управления Росгвардии по Северной Осетии Голоту назначили в сентябре 2021 года.

Ранее 29 сентября СК сообщил об аресте бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии полковника Александра Бусыгина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов (ч. 6 ст. 290 УК).

Материал дополняется.