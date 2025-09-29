Задержан глава управления Росгвардии Северной Осетии

Валерий Голота родился в 1967 году в городе Минеральные Воды. В 1988 году окончил Орджоникидзевское высшее военно-командное училище им. С. М. Кирова. В 2003 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности юриста. Главой управления Росгвардии по Северной Осетии Голоту назначили в сентябре 2021 года.