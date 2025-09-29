Ричмонд
Задержан начальник управления Росгвардии российского региона

Во Владикавказе задержан начальник регионального управления Росгвардии Северной Осетии генерал-майор Валерий Голота.

Во Владикавказе задержан начальник регионального управления Росгвардии Северной Осетии генерал-майор Валерий Голота. Как сообщает SHOT, обыски в его служебном кабинете провели сотрудники Следственного комитета.

По предварительной информации, высокопоставленный офицер подозревается в получении взятки. Одновременно с ним задержаны еще несколько сотрудников ведомства.

Подробности уголовного дела не разглашаются, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

