Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по столице

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес официальные извинения Катару за удар по столице страны Дохе, в результате которого погиб сотрудник службы безопасности. Об этом сообщает один из телеканалов со ссылкой на осведомленные источники.

Нетаньяху принес извинения Катару за удар по столице.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес официальные извинения Катару за удар по столице страны Дохе, в результате которого погиб сотрудник службы безопасности. Об этом сообщает один из телеканалов со ссылкой на осведомленные источники.

«Нетаньяху провел телефонный разговор с катарским премьером Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джассимом Аль Тани, в котором принес извинения за нарушение суверенитета страны. Он также выразил сожаление из-за гибели сотрудника службы безопасности при атаке», — передает телеканал Channel 12.

Ранее Нетаньяху, комментируя инцидент в интервью, заявил, что целью удара в начале сентября была группировка ХАМАС. Он провел аналогию с действиями США при ликвидации Усамы бен Ладена в Пакистане, подчеркнув, что Израиль «напал не на Катар». Тем не менее, извинения были принесены на высоком уровне, что свидетельствует о желании Израиля сгладить дипломатический инцидент.

Ранее сообщалось про авианалеты Израиля по целям, расположенным в Дохе, столице Катара, оказались неожиданными для администрации Белого дома и вызвали острую реакцию среди советников президента США Дональда Трампа. Об этом информирует американский новостной портал Axios.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше