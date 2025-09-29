Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по столице

Ранее Нетаньяху, комментируя инцидент в интервью, заявил, что целью удара в начале сентября была группировка ХАМАС. Он провел аналогию с действиями США при ликвидации Усамы бен Ладена в Пакистане, подчеркнув, что Израиль «напал не на Катар». Тем не менее, извинения были принесены на высоком уровне, что свидетельствует о желании Израиля сгладить дипломатический инцидент.